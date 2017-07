Anerkendte verdensnavne til festival

Der er verdensnavne på programmet, når Rudersdal Sommerkoncerter i år markerer 100-året for den russiske revolution, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag. Festivalen har indledt et samarbejde med musikforlaget Hans Sikorski, der udgiver russisk musik, og det er derfor lykkedes at få Lera Auerbach til at gæste sommerkoncerterne som årets internationale festivalkomponist.

Til årets udgave af Rudersdal Sommerkoncerter er der desuden mulighed for at opleve blandt andre klavertrioen This Mirror Has Three Faces på Vedbæk Station, hvor Ensemble Nordlys spiller et helt russisk program, der også inkluderer klassikere af Tchaikovsky og Rachmaninov.