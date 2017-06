Court Møller (R), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, siger, at alle skal spille en rolle, hvis vi skal lykkedes med grøn omstilling. Foto: Lars Sandager Ramlow

Alle skal bidrage til grøn omstilling

Rudersdal - 15. juni 2017 kl. 06:58 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny klima- og energipolitik, som netop er vedtaget i kommunalbestyrelsen i Rudersdal, slår fast, at grøn omstilling er et fælles ansvar, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag. Det er derfor afgørende, at husejere og virksomheder gør en indsats for at mindske deres eget energiforbrug. Det fortæller Court Møller (R), formand for Miljø- og Teknikudvalget

- Alle skal spille en rolle, men vi har forskellige handlemuligheder, og det lægger op til nye samarbejdsformer mellem borgere, virksomheder og kommune. Rudersdal Kommune ønsker at facilitere og støtte en grøn omstilling ved at være sparringspartner for lokale virksomheder, lyder det fra Court Møller, der fortsætter:

- Vi ved, der er en god gevinst for virksomhederne, hvis de optimerer deres energiforbrug. Med grønne besøg og vejledning om fx energibesparelser vil vi gerne hjælpe lokale virksomheder med få en bæredygtig bundlinje som led i en grøn omstilling.

Aktuelt samarbejder kommunen med Skodsborg Kurhotel om mere energirigtige køkkener, hvor der både kigges på teknik og adfærd. Projektet er en del af Gate 21, et partnerskab i Region Hovedstaden mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling. Tilsvarende kan der ligge en gevinst i at sortere affald, som i nogle tilfælde kan sælges og i andre skal bortskaffes. Der vil i stigende grad være en bedre økonomi i at sortere og sælge den genanvendelige del af affaldet.

