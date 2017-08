Alarm i villa virkede efter hensigten

En alarm, der natten til onsdag klokken 04.34 blev aktiveret ved et indbrud i en villa på Skodsborgvej i Nærum, har tilsyneladende haft en effekt, da det ikke lader til, at der er stjålet noget fra villaen. Det oplyser Nordsjællands Politi, der også kan oplyse, at alarmen er forsøgt smadret. Indbruddet er sket igennem et vindue, som er blevet brudt op med et koben.