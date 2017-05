Se billedserie Stem på Klaus som »Årets ildsjæl«. Prisen gives til en person, der har gjort et stort stykke arbejde for en patientforening. Den uddeles på Folkemødet 2017 på Bornholm. Alle interesserede kan stemme på: http://sundhedsparlamentet.dk/afstemninger.php

Afstemning: Hjælp en ildsjæl fra gigtsagen

Rudersdal - 30. maj 2017 kl. 15:05 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klaus Ahm fra Birkerød er netop nu nomineret som »Årets Ildsjæl«. Det er en pris, der uddeles til en patientforening under Folkemødet på Bornholm.

Klaus Ahm stiftede i 2013 »Hjælperytterne«, som siden da har cyklet mere end 10.000 kilometer og indsamlet over to millioner kroner - alt sammen til fordel for gigtsagen.

Men du skal være hurtig, for afstemningen slutter 31. maj.

- Jeg har selv et slidt og knæ og skulder, men det var ikke det, der var inspirationen til at starte »Hjælperytterne«. Det var fordi, jeg oplevede gigt som en overset sygdom. Gigt er ikke en kioskbasker - det er en skjult sygdom, man ikke kan se. Men desværre er sygdommen meget udbredt med tab af livskvalitet og arbejdsevne til følge, siger Klaus Ahm til Frederiksborg Amts Avis.

Klaus Ahm har brugt sit netværk aktivt.

- Det første jeg gjorde var at få samlet en bestyrelse, som bestod af mennesker, jeg kendte fra cykling, og som var klar til at gøre en indsats ved siden af deres professionelle virke. I 2015 var jeg med til at overrække el-cykler til børn med gigt. Det var fedt at kunne give dem noget, der gør dem mobile, så de kan komme ud med deres kammerater på ture med skolen og i fritiden, siger Klaus Ahm.

Han oplyser, at alle kan blive »hjælperyttere« og køre den store tour.

- For at komme på holdet skal du forpligte dig til at deltage i træning på et hold, og du skal også være indstillet på at være med til at samle penge ind til kampen mod gigt. Hvis du er nysgerrig og gerne vil deltage eller blot bidrage, kan du læse mere om, hvordan du gør på Hjælperytternes hjemmeside, oplyser Klaus Ahm.

