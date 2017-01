Afregning er årets forretningsidé

- Acubiz er en meget spændende og dynamisk virksomhed, som virkelig fortjener erhvervsprisen for deres idé med at lave en enkel og brugervenlig cloud-daseret afregningsløsning. Jeg er sikker på, at mange virksomheder og medarbejdere er glade for, at de nemt og hurtigt kan afregne for deres forretningsrejser, udtaler borgmester og formand for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd Jens Ive og fortsætter:

- Vi er alle i Erhvervs- og Vækstrådet meget imponeret over den vækst som Acubiz har haft på en række nøgleparametre det seneste år. En omsætningsvækst på 20 procent og 25 procent. flere kunder det seneste år er ganske enkelt imponerende. Det har stor betydning, at vi har virksomheder i Rudersdal Kommune, der formår at vokse og at skabe arbejdspladser, og jeg håber, at andre vil blive inspireret af Acubiz og lade deres virksomhed drage nytte af de gode rammer, der er for erhvervslivet i Rudersdal. Det vil vi både i Erhvervs- og Vækstrådet og Kommunalbestyrelsen også i 2017 gøre alt for at understøtte, lyder det fra Jens Ive.