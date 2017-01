Afpresning og mishandling giver forvaring til 26-årig

Straffen gives til personer, som ikke er sindssyge, men som anses for så farlige for deres omgivelser, at en almindelig fængselsstraf ikke kan komme på tale.

Anklager Maja Schiøtz er ikke overrasket over udfaldet.

- Jeg er tilfreds med resultatet. Det er, hvad vi gik efter på grund af den ekstraordinært grove karakter samt tiltaltes tidligere straffe, siger hun.

I alt fem personer har været tiltalt i sagen. Sidste år blev de fire andre dømt ved landsretten. Anklagemyndigheden havde også krævet forvaring til Kim Hoang Tran, men han fik i stedet en fængselsstraf på ni år.

- Forskellen mellem de to er, at han (Tran, red.) kun havde domme, der lå langt tilbage i tiden og ikke lå i samme grove ende, siger Maja Schiøtz.

Tran, der har vietnamesisk baggrund, blev anset for bagmanden i sagen.

Blandt andet har han fra 2009 til 2014 gentagne gange truet og slået en mand og på den måde afpresset ham for i alt cirka 800.000 kroner.

Samme offer blev en dag i august 2014 bortført fra en skole på Frederiksberg og transporteret til et kælderrum i Birkerød nord for København.

Til denne kidnapning fik Kim Hoang Tran assistance af to andre mænd.

I Birkerød blev offeret bundet med gaffatape og fik en plastikpose over hovedet, så han ifølge landsretten kom i akut livsfare.

Bortførelsen skulle få manden til at udbetale yderligere en kvart million kroner.

I et andet tilfælde blev to mænd bortført fra en lejlighed på Frederiksberg. Først blev de holdt fanget i Gentofte. Siden blev den ene flyttet til Birkerød.

Her var han indespærret, indtil han efter to dages hårdhændet behandling blev løsladt mod en løsesum på 166.000 kroner og mod at underskrive et gældsbrev på 320.000 kroner.

De tre øvrige dømte, Anders Flemming Nielsen, Tarkhan Galaeva og Magomed Amriev, fik mellem fire og ni års fængsel. De to sidstnævnte er desuden blevet udvist af Danmark for bestandigt.