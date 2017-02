Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K), der her ses i rådssalen, glæder sig over udsigten til mere økologisk mad til kommunens ældre. Foto: Allan Nørregaard

Ældre skal have mindst 60 procent økologisk mad

Det er en faglig vurdering, at der er behov for kompetenceudvikling, for at målsætningen om 60 procent økologi kan nås. Ældreområdet har derfor sammen med personalekantinerne på administrationscenteret i Birkerød og rådhuset i Holte, et køkken i Ebberød under Socialområdet og et køkken i Ishøj Kommune søgt midler til kompetenceløft og omlægning til økologi.