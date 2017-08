Ældre kvinde udsat for tricktyveri

15.000 kr. nåede at blive hævet på det stjålne Dankort, som to tricktyve franarrede en ældre kvinde i Føtex i Birkerød. Det skete fredag i tidsrummet mellem kl. 10.22 og 11.00, da den 84-årige, lokale kvinde var i byen for at handle. Hun var først i Irma, og buddet går på, at en af de to tricktyve der har afluret hendes pinkode til dankortet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.