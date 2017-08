Mens kvinden i Netto var ved at se på varer, kom to kraftigt bygget kvinder hen til hende, stillede sig meget tæt op af hende og skubbede lidt til hende. Bagefter var pungen væk.

Ældre kvinde udsat for tricktyveri i Netto

En 81-årig kvinde blev fredag formiddag klokken 10.20-10.30 udsat for et tricktyveri i Netto på Vedbæk Stationsvej i Vedbæk, oplyser Nordsjællands Politi.

Mens kvinden i Netto var ved at se på varer, kom to kraftigt bygget kvinder hen til hende, stillede sig meget tæt op af hende og skubbede lidt til hende. Den 81-årige gik videre, men de to stillede sig igen op af hende og skubbede. Og da hun skulle til at betale for sine varer, opdagede hun, at hendes pung var væk. Den indeholdt 1200 kroner i kontanter, foruden kort.