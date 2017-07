Se billedserie Jan Unger har efter flere årtier som reklame- og pressefotograf vendt linsen mod alternative motiver. Foto: Kenn Thomsen

Årets pressefotograf springer ud med kunstprojekt

Årets pressefotograf springer ud med kunstprojekt

Rudersdal - 11. juli 2017 kl. 07:27 Af Joram G. Menzer Efter små 45 år som fotograf og fotochef på blandt andet Ekstra Bladet, hvor linsen har været vendt mod kongelige og kendte

- Der skal være noget genkendeligt i fotografierne, noget man som beskuer kan hæfte sig ved. Når motiverne viser noget, der skrider, samtidig med at noget fastholdes, så er det en kombination, som jeg godt kan lide, siger Jan Unger, der stoppede på Ekstra Bladet for »et par år siden«.

Således var han ikke en del af den sparerunde, som mediet gennemgik sidste år, hvor alle bladets faste fotografer blev fyret. Da Jan Unger stoppede på Ekstra Bladet, var han allerede begyndt at gå og lege med de alternative fotografier, som næppe ville have fundet stor forståelse hos de andre chefer, hvis han havde forsøgt at sætte dem i avisen.

- De ville jo have troet, at man var blevet sindssyg, siger Jan Unger med et grin.

Efter et langt arbejdsliv i faste rammer glæder Jan Unger sig over muligheden for friere tøjler.

- Jeg har haft et glimrende arbejdsliv, men det er også dejligt at komme i gang med et andet liv, hvor der er mere frihed i det, man laver, siger Jan Unger.

En anden omstændighed, der også præger Jan Ungers nye tilgang til fotografi er, at han i dag har noget, som han ikke havde, da han var en travl pressefotograf: Tid.

- Hvis jeg kommer forbi et motiv, som tiltaler mig, så kan jeg komme igen og igen, indtil jeg en dag tager mit kamera med og tager billeder af det. Det kunne jeg ikke før. Der var det bare videre til den næste opgave, siger Jan Unger.

Ofte har han sin kone, Evy Unger, med på tur, og hun tager også en del af billederne, ligesom hun er art director på hjemmesiden www.ungerartphoto.dk.

- Hun er utrolig visuelt anlagt, og hun deler min glæde ved at se på kendte motiver på en anden måde, siger Jan Unger.

