Årets kunstner åbner kunstforenings 62. sæson

Sommerferien er efterhånden ved at være slut de fleste steder, og mens badesæsonen snart slutter - eller aldrig rigtig kom i gang - starter andre sæsoner op. Det være sig fodboldsæsoner og basketballsæsoner, men det er så sandelig også kunstsæsonen, der igen er over os. Og lørdag slår Birkerød Kunstforening dørene op til en ny sæson - den 62. af slagsen - mens dørene fysisk bliver slået op til Birkerød Gl. Præstegård, hvor der i dag er fernisering på en udstilling med Årets Kunstner 2017 i Rudersdal Claus Bojesen.

- Udstillingen viser et kunstnerisk spænd over mange år. Ikke helt så mange år, som vi måske kunne have ønsket os, men han startede som surrealist for små 40 år siden, så alle de værker er solgt, og de kan derfor ikke fremskaffes, siger Nils Bjervig, der er formand i kunstforeningen.

- Min kunst er bundet til forskellige kulturer og kulturhistorie, som jeg har oplevet på mine rejser. For mig er det vigtigt, at vi lever i en multietnisk kultur i Danmark, og det må vi erkende, for det smitter jo også er på kunsten. Så på den måde bliver det også et politisk statement om, at sådan må vi se tingene i dag, og jeg er meget inspireret af fremmede kulturer, siger Claus Bojesen til Frederiksborg Amts Avis lørdag.