Årets elevtale: Verden ligger for vores fødder

Rudersdal - 23. juni 2017 kl. 21:03 Af Mads Christian Sandager Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis bringer her årets elevtale på Birkerød Gymnasium:

Godmorgen alle sammen. Det er utroligt at se så mange flotte huer og så mange flotte mennesker. Det er helt til at blive rørt over.

Jeg er voldsomt beæret over at få lov til at holde den her tale i dag. I gymnasietidens ånd valgte Anders selvfølgelig at vente til sidste øjeblik med at bede mig om at holde den her tale, da vi begge havde drukket et par øl i onsdags. Så ja, den har jeg lige stået og mixet sammen, inden vi skulle på.

Sikke en tur vi har været i gennem. For knap 3 år siden sad vi med vores farvekoordinerede tøj ovre i kantinen uden den fjerneste ide om, hvad fremtiden havde at byde os.

Efter mange gange med at være stået tidligt op og gået sent i seng, sidder vi i dag her. Igen har vi koordineret beklædningen og fremtiden står om ikke andet langt mere uvis end den gjorde for tre år siden.

Det har været tre år med opture både personlige og fælles.

Men der har også været perioder, hvor det var svært at se lyset for enden af tunnelen. Og der mener jeg ikke kun følelsen af at sidde en mørk aften i december måned med alt for meget koffein i blodet, mens man desperat forsøger at tage sig sammen om at lave den SRP.

Nej, vi har haft noget af det mest skrækkelige helt inde på livet især i år, hvor vi har måttet sige farvel til både elever og lærer, som forlod os alt for tidligt. Men vi er kommet i gennem det. Og vi rejste os i flok. Vi har vist, at vi ikke vil lade os slå ud.

På den anden side har de vist os, at livet i sandhed er en delikat og skrøbelig ting, hvilket muligvis er godt at huske, når vi står med den 14. øl i hånden senere i dag og føler os udødelige. Derfor skylder vi os selv, at tage fat i livet og gribe chancen. Vi har ikke tid til at dvæle i sorg og være bitre.

Verden ligger for vores fødder, vores opgave er at leve op til det og få det bedste ud af det. For at citere Helen Keller så skal man aldrig sige ja til at krybe, når man har lyst til at flyve højt.

Med det sagt, er det vigtigt, at vi hver og en ikke bukker under for det forventningens pres som bliver pålagt os af den grund. Hvis vi husker at være tro mod os selv, også når det er svært, så tror jeg virkelig, af det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan opnå.

Hver enkelt af os er begavet med et unikt sæt talenter. Nogle er gode til skolen, andre er ... mindre gode. Uanset hvilke talenter vi er blevet begavede med har vi næsten en pligt til at udfolde de talenter, så vi sammen kan gøre verden til et bedre sted for os alle sammen.

Verden er ikke i en tilstand til, at vi bare kan se til fra sidelinjen. Derfor er er det vigtigt, selv i en svær tid at huske på Elinor Roosevelts kloge ord, når hun siger, at ingen kan få os til at føle os mindreværdige uden vores tilladelse.

Når alt kommer til alt, er der vel ikke så meget jeg kan sige, som i ikke alle har hørt før. Derfor vil jeg gerne sige tak for tre uforglemmelige år til hver og en af jer, og samtidig vil jeg på forhånd sige skål og rigtig god dag, vi skal ud mod solnedgangen! Tusind tak.

