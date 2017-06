Denne Holte-villa, der til forveksling kunne ligne en middelalderborg, er i øjeblikket til salg for 32 millioner kroner Foto: Ejendomsmægler Peter Schmidt (Danbolig)

Årets dyreste villa slår Michael Laudrups villa

Rudersdal - 01. juni 2017 kl. 06:31 Af AF Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At Rudersdal Kommune er hjemsted for nogle af landets dyreste boliger, kommer næppe som en overraskelse for mange. På boligsiden Boliga.dk kan man i øjeblikket forsikre sig om, at det er sådan landet - eller kommunen - ligger. Hjemmesiden kan blandt andet oplyse, at en strandvejsvilla i Skodsborg netop er løbet med rekorden for den dyrest solgte ejendom i 2017, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Der er tale om en 483 kvadratmeter stor villa, som sidst er udbudt for over 40 millioner kroner. Hvad den endelige salgspris er endt på, vil ejendomsmægler Arne Skafdrup overfor Boliga.dk ikke afslører, og derfor kan den endelige salgspris først ses, når tinglysningen af skødet går igennem. Men at den bliver dyrere end årets hidtidige rekord burde være ganske vist. Det var nemlig Michael Laudrups Vedbæk-villa, som tidligere på året blev solgt for 34 millioner kroner.

I Holte udbydes i øjeblikket en ejendom, der er udformet som en ridderborg fra middelalderen. Ejendommen ligger direkte ud til Furesøen, og er ifølge Boliga.dk udbudt til 32 millioner kroner, og villaen, som Rudersdal Kommune netop har udbudt til salg via ejendomsmægler Peter Schmidt Danbolig Holte, har tidligere fungeret som midlertidig flygtningebolig og kommunalt bo-tilbud for voksne borgere med forskellige psykiske lidelser.

Derudover er en liebhaver-villa på Strandvejen i Skodsborg blevet solgt på tvangsauktion. Og selvom den offentlige ejendomsvurdering ifølge Boliga.dk lød på 20,2 millioner kroner, og ejendommen har været forsøgt solgt for 25 millioner, viser skødet fra auktionen, at den 320 kvadratmeter store villa, blev solgt for cirka 13 millioner kroner.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis torsdag.