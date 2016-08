Se billedserie Årets sportsdag på Scion DTU havde i år 900 tilmeldte, hvilket er ny rekord. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 900 mennesker fra forskerpark til sportsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

900 mennesker fra forskerpark til sportsdag

Rudersdal - 28. august 2016 kl. 10:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Joram Gregers Menzer

I bragende solskin og med rytmerne dunkende ud af de strategisk velplacerede højtalere, afholdt forskerparken Scion DTU fredag sin årlige sportsdag. I år var det 21. gang, arrangementet løb af stablen, og i omegnen af 900 medarbejdere fra de 230 virksomheder, der holder til på Scion DTU, deltog i stafet, fodbold, volleyball, boule, body-fodbold, dart og høvdingebold, som er de syv forskellige discipliner, man kunne konkurrere i.

- Det skal være sjovt at arbejde i forskerparken, og den her sportsdag er jo afhængig af, at folk synes, at det er sjovt og tilmelder sig, siger Hanne Sehested Jensen, der er marketing- og kommunikationschef i Scion DTU.

Hanne Sehested Jensen kan derfor glæde sig over rekordstor tilslutning til sportsdagen, hvor 900 mennesker havde tilmeldt sig.

- Det er faktisk omkring 40 procent flere tilmeldinger end sidste år, og det synes jeg jo bare er så fedt, siger Hanne Sehested Jensen, der fortæller, at konceptet til sportsdagen er ændret væsentligt i år i forhold til tidligere år.

- I år har vi mere fokus på, at den efterfølgende fest, hvor Bobo Moreno kommer og giver en halvanden time lang koncert, skal være mere uformel, end det tidligere har været. Jeg tror, at idéen med, at vi har kombineret sportsaktiviteterne med det hyggelige og sociale med blandt andet koncert og foodtrucks med street food, betyder meget, siger Hanne Sehested Jensen.

En af dem, der er med til sportsdagen er Stine Kreutzmann, der er afdelingsleder i research & development i Chr. Hansen, der har hovedsæde i forskerparken.

- Jeg synes, at det er et rigtig godt arrangement, fordi det er godt at have noget socialt med sine kolleger, siger Stine Kreutzmann, der er med for andet år.

- Jeg synes også, at det er fint, at man kan møde de ansatte fra andre virksomheder. Og så er Danmark jo et lille land, så jeg har lige mødt en tidligere studiekammerat, som jeg ikke har set i 15 år. Så vi har lige stået og talt sammen i 20 minutter, siger Stine Kreutzmann, der gerne vil deltage igen næste år.