90-årige Christian: Pjok har der altid været

Rudersdal - 08. februar 2017

På en tidligere gård med stråtag og bindingsværk bor Christian Oredsen i Bistrup. Her har han boet i over 60 år. Og onsdag kan han fejre sin 90 års fødselsdag. Trods den imponerende runde fødselsdag er Christian Oredsen stadig fuldstændig selvhjulpen og får ikke hjælp udefra. Og det vægter han højt.

- Det er da dejligt, at man er i stand til at gøre alt selv, og at man ikke er afhængig af andre, siger Christian Oredsen til Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Christian Oredsen er oprindeligt fra Jylland, men i 1950 flyttede han til København, hvor han skulle være marinesoldat. I 1954 flyttede han til Bistrup.

- Jeg startede med at bo i lejligheden oven på, for dengang, hvis man var enlig, så kunne man ikke få en lejlighed. De var reserveret til ægtepar, som flyttede ind, og når de så fik børn, ville man heller ikke have dem boende længere, og det er da lidt hysterisk, siger Christian Oredsen.

- Der har altid været pjokke. Det er ikke nogen ny opfindelse, men man hører tit i dag, at der er så mange pjokke, men det har der sgu altid været, siger Christian Oredsen, der ikke har nogen speciel opskrift på, hvordan man når en høj alder.

- Men jeg går da en tur hver dag, og så har jeg gået til folkedans i 40 år. Men det gør jeg ikke mere, for nu kan jeg godt mærke, at benene er ved at blive gamle, siger han og klapper sig selv på lårene.

- Hvis jeg har været i Birkerød, så går jeg altid hjem, og det kræver lige, at jeg overtaler benene, siger fødselaren med et grin.

