81-årig mand opdagede tricktyveri

Episoden foregår på Langebjerg langs lokalbanen, hvor manden bliver standset af to personer, en kvinde og en mand, begge omkring de 35 år. Kvinden siger ordene »hospital« og »baby« og peger på sin mave. Og mens de to tager et gammelt kort frem, kommer en tredje mand bagfra. Han forsøger at fiske den 81-åriges pung op af bukselommen. Det lykkedes, men ikke uden at den 81-årige opdager det. Han råber ham an og får pungen igen. Derefter løber de tre personer mod Nærum Vænge og torvet, hvor de formentlig har haft en bil holdene, vurderer politiet.