Se billedserie 350 løb med i årets første Molboløb i Jægersborg Hegn.Foto: Kim Rasmussen

350 løbere med i Molboløb

Rudersdal - 09. januar 2017 kl. 05:33 Af Anna Törnqvist Jensen

Trods sne i skovbunden løb 350 med i årets første Molboløb søndag i Jægersborg Hegn. Den yngste deltager var født i 2015, mens dagens ældste løber havde rundet 84 år. Løbet fik en god start og særligt den nye bane var populær.

- Det var en rigtig god dag, og vi har lavet lidt nyt i år og lagt banerne på en anden måde. Vi har nu tilføjet en mellemsvær bane, og det var et hit. Det var lige før, vi fik udsolgt af kortene til den rute, og i alt løb 121 på den mellemsvære bane, fortæller Jørgen Wisbech fra Søllerød Orienteringsklub, som arrangerer Molboløbet. Det er 58. gang, at løbet afvikles, og selvom Kong Vinter har meldt sin ankomst, udelukker det ifølge Jørgen Wisbech ikke en god løbetur.

- Vi havde 520 tilmeldinger og 350 løbere endte med at møde op. Selvfølgelig har vejret altid noget med det at gøre, men når man først kommer ud i skoven, så er det pragtfuldt. Der har været lidt is på stierne, men hvis man enten har ordentligt fodtøj eller løber ude i terrænet, er der ingen problemer, siger Jørgen Wisbech.

Det traditionsrige Molboløb er et klassisk orienteringsløb, hvor man løber med et kort og skal finde et antal poster i skoven i en bestemt rækkefølge. Det usædvanlige er, at man skal svare på et spørgsmål, hver gang man finder en post.

- Det appellerer meget bredt og alle, store som små, kan være med. Løbet er nok en medvirkende årsag til, at vi i dag er landets næststørste orienteringsklub. Jeg startede selv med at løbe Molboløb, og løbet har også til hensigt at tiltrække nye medlemmer, siger Jørgen Wisbech.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.