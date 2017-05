20-årig ramt af knivstik

Mandag aften klokken 18.07 indløb anmeldelsen om et knivstikkeri i Birkerød ved Circle-K tanken, der ligger på krydset Birkerød Parkvej og Bistrupvej 80.

En 20-årige mand er blevet kørt på hospitalet og politiet afventer nu at kunne tale med ham for at få dannet sig et overblik over hændelsen samt signalement på enten en eller flere gerningsmænd.

Den 20-åriges tilstand kendes endnu ikke.

sn.dk følger sagen