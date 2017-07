Se billedserie Omkring spisebordet i Nærum er den politiske debat en stor del af familien Poulsens DNA. Foto: Allan Nørregaard

18-årig gymnasieelev og hans mor klar til valg

Rudersdal - 13. juli 2017 kl. 06:03 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De deler både DNA og politisk observans, og til efterårets kommunalvalg er Mette Poulsen og hendes 18-årige søn, Daniel Poulsen, at finde som henholdsvis nummer to og tre på Socialdemokratiets liste i Rudersdal Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag. De er begge debutanter på den lokalpolitiske scene men har begge været medlem af DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, red.), og den socialdemokratiske åre løber i familien.

- Jeg er vokset op med interessen for politik. Vi snakker mere om politik, end vi snakker om dagligdagen, og vi kan have store politiske diskussioner ved middagsbordet, siger Daniel Poulsen, der blev 18 år i maj og dermed er kommunens yngste opstillede kandidat.

Daniel Poulsen, der til daglig går på Nærum Gymnasium, har naturligt nok en del fokus på forholdene for kommunens unge - ifølge hans valgpjece er mærkesagerne »unge, unge og miljøet«.

- Det giver mening for mig at have fokus på de unge, og jeg vil kæmpe for flere billige ungdomsboliger i kommunen og flere tilbud til de unge. Vi skal være en kommune, der kan fastholde de unge, og derfor skal vi have fokus på dem, siger Daniel Poulsen.

Mette Poulsen har også fokus på de unge - de helt unge. På hendes valgpjece er overskriften »børn, busser og biblioteker«.

- Jeg har i mange år kæmpet en kamp, når jeg sidder til forældremøderne, og forældrene brokker sig over forholdene på skolerne. Så siger jeg: »I har de kommunalpolitikere, som I selv har stemt på«. Så står lærerne og klapper i hænderne, for du kan jo sidde og brokke dig nok så meget, men hvis du så går ned og stemmer på den samme politiker, så sker der ingen ændringer. Men jeg tror, at grænsen er nået, og det er en af grundene til, at jeg stiller op, siger Mette Poulsen og fortsætter:

- Jeg stiller også op, fordi Jens Bruhn (Socialdemokratiets formand for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, red.) endelig går af, så vi får en ordentlig spidskandidat (Kristine Thrane, red.). Der kommer til at være en helt ny linje for Socialdemokratiet, og nu skal der være fokus på, at vi ikke nødvendigvis bare skal samarbejde med Venstre, men at vi gerne vil have en ordentlig service for borgerne.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis.