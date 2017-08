18-årig anholdt efter mobil-røveri

En 18-årig mand fra Hillerød blev onsdag ved 17.30 tiden frarøvet sin mobiltelefon på Vejlesøvej ved Holte Station. Den unge mand havde sat sin iPhone 7-mobiltelefon til salg på nettet og havde aftalt med en køber, at de skulle mødes på Stationen. Under mødet blev sælgeren bedt om at gå med under banelegemet og over til den anden side af stationen, hvor det viste sig, at to fremmede »venner« af køberen stod og ventede.