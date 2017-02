17-årige Hans døde af meningitis: 1813 meldt til politiet

Dick Sørensen mener ikke, at personalet har taget drengens symptomer alvorligt nok: - Det er almindelig grundviden, at når der er symptomer på meningitis ¬- især blandt unge mennesker - så skal man lade tvivlen komme patienten til gode, siger han til P4 København.

Dick Sørensen, der er tidligere juridisk rådgiver for Patientforeningen Danmark, har politianmeldt personalet hos akuttelefonen 1813, der behandlede den 17-årig dreng, som endte med at dø af meningitis. Det skriver P4 København.

Den 17-årige Hans Michael Graham Petersen, der gik på Birkerød Gymnasium, ringede nytårsnat til akuttelefonen og fortalte, at han havde høj feber og sorte pletter på huden. Det er typiske tegn på meningitis, fastslår lægefaglige eksperter over for DR.

Alligevel valgte regionen ikke at sende en ambulance, men bad i stedet forældrene om selv at køre drengen på hospitalet.

Dick Sørensen har bedt Nordsjællands Politi om at efterforske, om personalet har "begået strafbar, grov pligtforsømmelse", fordi de undlod at sende en ambulance.

Han håber, at en politianmeldelse og en eventuel dom vil få Region Hovedstaden til at ændre den måde, akuttelefonen fungerer på, hvor det ofte er sygeplejersker, der sidder ved telefonerne:

- Der skal komme det ud af anmeldelsen, at Region Hovedstaden opper sig lidt og optimerer sygeplejerskernes viden og igen strammer op, så der hellere kommer en ambulance for meget end en ambulance for lidt, siger han til P4 København.

Region Hovedstaden har erkendt, at de skulle have sendt en ambulance, men derudover mener Region Hovedstaden, at alle procedurer er fulgt.