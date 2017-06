13-årig pige flygtede fra indbrudstyv i hjemmet

En 13-årig pige på Ellesletten i Vedbæk fik sig noget af en slem forskrækkelse onsdag eftermiddag lidt før klokken 13.00. Her hørte hun rumsteren på storebrorens værelse, men da han var på Roskilde Festival, ringede hun til sin far for at høre, om der var andre hjemme. Det var der ikke, og faderen sagde derfor, at han ville skynde sig hjem samtidig med, at han bad datteren om hurtigt at stikke af - ud af huset.