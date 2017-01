Elever og ansatte på Birkerød Gymnasium har fået tilbudt forebyggende behandling for smitsom meningitis, efter at to elever formentlig har haft sygdommen. Den ene er erklæret rask, mens den anden døde kort efter nytår. Genrefoto.

1000 personer er behandlet på gymnasium efter 17-årigs død

Og for at forhindre sygdommen i at sprede sig blandt gymnasiets elever, lærere og ansatte har 1000 personer torsdag morgen fået forebyggende behandling mod den sjælden, men alvorlige meningitis.

Samtidig er de blevet opfordret til at få en vaccine mod sygdommen. Anbefalingen kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Inden for de seneste tre uger har der været to tilfælde af sygdommen blandt elever på gymnasiet, lyder det på styrelsens hjemmeside.

- Omkring nytår døde en 17-årig elev af sygdommen. Derudover har en anden 17-årig elev sandsynligvis haft sygdommen, men er behandlet og er rask igen.

Bente Møller er overlæge og sektionsleder ved Styrelsen for Patiensikkerhed. Hun var på gymnasiet nord for København torsdag morgen for at informere om situationen og give tilbud om behandling.

Det er ikke hver dag, at myndighederne går ud og anbefaler et helt gymnasiums elever og ansatte at få forebyggende behandling og vaccination mod smitsom meningitis. Faktisk sker det overordentligt sjældent.

- Det er usædvanligt. Der er kun få tilfælde af smitsom meningitis om året. Der var cirka 40 tilfælde i 2015. Derfor er det meget usædvanligt, at vi har to tilfælde samme sted, siger Bente Møller, der er overlæge og sektionsleder ved Styrelsen for Patientsikkerhed.

Både læger og sygeplejersker fra Region Hovedstadens akutberedskab var på gymnasiet torsdag.

De uddelte doser med medicin til 1000 elever og medarbejdere. Også fredag vil de stå klar, så flere kan tage imod tilbuddet, hvis de ønsker det.

Smitsom meningitis er sjælden og ses ofte ved enkeltstående tilfælde. Normalt vil det derfor kun være familier og venner, som man har sovet under samme tag med, der bliver tilbudt forebyggende behandling.

Sygdommen forekommer overalt i verden og hos personer i alle aldre. Den ses dog hyppigst blandt børn, teenagere og yngre voksne.