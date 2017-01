Se billedserie Ying Pan er daglig leder på den kinesiske restaurant, som hun også var med til at åbne for 10 år siden i den gamle kro på Birkerød Hovedgade. Foto: Lars Sandager Ramlow

10 års kinesisk på den gamle kro

Rudersdal - 06. januar 2017
Af Lars Sandager Ramlow

Den 1. januar 2007 slog den kinesiske restaurant dørene op i den markante bygning, Birkerød Kro, på Majpladsen i Hovedgaden.

Kroen havde i årevis serveret solid dansk mad med blandt andet stegt flæsk og persillesovs som fast tirsdags-ret, og derfor blev der løftet et par øjenbryn rundt om i bybilledet, da kroen pludseligt skulle til at servere kylling i karry, Peking and og Mongolian Barbecue.

- Vi åbnede den 1. januar, og det var ikke nogen god dag, for der kom ikke ret mange mennesker lige oven på nytårsaften, og vi havde heller ikke annonceret åbningen. Heldigvis blev de følgende dage mere travle, og nu har vi ligger her i 10 år, lyder det med et smil fra Ying Pan, der er daglig leder på restauranten.

Naturligvis har der været både stille og travle perioder gennem årene, men årsomsætningerne har ligget stabilt - trods finanskrise og gågadernes generelle udfordringer med økonomisk pres på butikkerne.

- I sommeren 2012 indrettede vi et af vores rum, så vi fik »running sushi«. I dag er der i alt fire spisesteder i hovedgaden, der serverer sushi, og her i restauranten er det virkelig populært. Danskerne må virkelig kunne lide det, konstaterer Ying Pan.

Ved siden af sushien byder kroen på 25 kinesiske retter, Mongolian Barbecue, en stor salatbar, frugt og ni slags is.

- Vi er tre i køkkenet samt en decideret sushikok og tre tjenere. I restauranten har vi i alt 150 pladser, og vi har ofte travlt. Jeg synes i hvert fald, at de 10 år er gået forbløffende hurtigt, siger den daglige leder, der er gift med indehaveren af restauranten, Ji Jie Chen.

I løbet af de 10 år har hun også kunne notere sig, at restauranten har mange faste kunder, der blandt andet kommer tilbage år efter år for at fejre fødselsdage eller holde familiefester.

- Jeg tror, vi er et populært valg til fester, fordi vi har mad til både børn og voksne, der er noget for enhver smag, og folk kan spise og blande lige så meget, de har lyst til, vurderer Ying Pan.

I forbindelse med jubilæet kører restauranten fra på mandag den 9. januar og frem til den 22. januar med 25 procent nedsatte priser på buffeterne.