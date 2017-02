ZBC i Roskilde vil med til bunkebryllup

- Det er afgørende for SOSU Sjælland, at vi er tilstede nær vores studerende. De menensker, som søger ind på uddannelserne til social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller pædagogisk assistent er typisk lidt mere modne, men knap så mobile. Og det kræver lidt mere volumen for at blive mere robust, siger Per B. Christensen, der er bestyrelsesformand for SOSU Sjælland.