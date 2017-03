Se billedserie - Det er vigtigt, at de kan lide det de laver. Hvis de ikke kan mærke det, så vil jeg ikke gøre det, siger Hendrik Lebon. Foto: Peter Andersen

What do you think? Unge dansere på scenen som sig selv

Roskilde - 04. marts 2017

Nok er der sommerfugle i maven hos de unge dansere i Aaben Dans' forestilling »What do you think?«, men de har lært, at et fejltrin kan skabe en ny bevægelse.

OPLEV Sjælland er med til en af de sidste prøvedage i Musicon-bydelen i Roskilde. De medvirkende er piger på mellem 13 og 18 år, de fleste kommer fra Roskilde. De blev udtaget ved en audition sidste forår.

- Der er gået et halvt år, siden vi for alvor begyndte. Det er en skam, at publikum ikke kan følge med i den udvikling, der er sket, siger Hendrik Lebon.

Han er koreograf og danser og fra Belgien. Han har arbejdet for flere internationale kompagnier og har også tidligere skabt forestillinger med børn og unge på scenen. Arbejdet med forestillingen »What do you think?« er bygget op omkring de medvirkende selv.

- Jeg fik nogle gaver: en titel og denne gruppe. Det er begrænsningerne, der giver rum for kreativiteten. Hvordan kan jeg oversætte dette til dans? Hver gruppe er forskellig, og jeg kunne ikke have lavet den samme forestilling med en anden gruppe dansere. Det var blevet anderledes. Alle har en historie at fortælle, siger han.

Anne Sofie Stubbe Lindeberg, 17 år og fra Trekroner og Sofie Hunger, 15 år og fra Høje Taastrup. De er to af de otte medvirkende.

- Det er ikke roller, vi spiller. Vi vil gerne fortælle om os selv. Det er befriende, at vi ikke skal proppe en rolle ned over os, siger Anne Sofie Stubbe Lindeberg.