Et flertal på 15-14 i Roskilde Byråd afblæste udbuddet af kommunens erhvervs- og turismeservice, så Erhvervsforum og direktør Jens Müller må pakke organisationen sammen. Borgmester Joy Mogensen (S) kunne som hans kæreste ikke være med til at behandle sagen. Foto: Thomas Olsen

Vraget direktør ser ingen fornuft i afblæst udbud

Organisationen mister nu hele sit arbejdområde, efter et overraskende flertal i Roskilde Byråd har valgt at tage erhvervs- og turismeservicen hjem til kommunen. Jens Müller kan ikke se, hvad det skal gavne.

- De har ikke kompetencer til at løfte opgaven i dag, så de skal ud og forme organiseringen til det. Hvis den økonomiske ramme er den samme, vil kommunen formentlig kunne ramme samme niveau, hvis de har lige så dygtige medarbejdere som os, men at det skulle blive bedre af det, kan jeg altså ikke se. Der skal stadig prioriteres flere ressourcer til området, siger han.

Jens Müller mangler stadig et svar på, hvad Erhvervsforum skulle have gjort bedre. Han er ikke overrasket over, at en undersøgelse har bedømt erhvervsservicen ringere end i andre kommuner, for de får fire-fem gange så mange ressourcer.