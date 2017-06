Elizabeth og Nicki er endt med at bo længst væk fra Orange scene. Foto: Britt Nielsen

Vores telt er en øde ø

Roskilde - 26. juni 2017 kl. 19:09 Af Britt Nielsen

I et fjernt hjørne syd for camping East på Roskilde Festival begynder det at tynde ud i antallet af telte. Faktisk er der flere meter fra kanten af teltlejren til det telt, som ligger længst væk fra Orange scene. Mere end 2500 skridt skal Elizabeth og Nicki gå, når de skal op til festivalens hovedscene.

Selv om det ikke helt var deres oprindelige plan, er de glade for, at de har sat det store blå telt op lidt for sig selv.

- Det var meningen, at vi skulle være i en camp, men den blev splittet op et par dage før, vi skulle afsted, fortæller Elizabeth og forklarer, at de besluttede sig for at tage af sted og se, om de kunne finde en anden camp.

Men det lykkes ikke.

Alligevel var det ikke nemt at finde en plads til det blå telt. Til sidst endte de så i dette fjerne hjørne.

- Jeg sagde, kunne det ikke være fedt at være dem, som går ud i mørket, når vi skal finde vores telt, siger Eliabeth.

De overvejer at lave et banner, hvor der bare skal stå Ø på. Fordi deres telt er en øde ø.

Det passer også Elizabeth godt at være lidt afsides.

- Jeg er transseksuel, så jeg vil gerne have lidt plads om morgenen, fortæller hun.