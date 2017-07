Voldtægtsmand på udgang begik ny vold

Han er for tiden ved at afsone en dom på to og tre måneders fængsel for voldtægt imod én kæreste: Under udgang fra fængslet opsøgte han en anden ekskæreste, som han endte med et tage kvælergreb på og slå give flere knytnæveslag i ansigtet.