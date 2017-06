Voldspiger skabte telefonstorm

- Det er fair at sige, at det er en af de efterlysninger vi har fået flest henvendelser på nogensinde. Der var nærmest telefonstorm. Der var tilsyneladende rigtig mange mennesker på Sjælland, som havde kendskab til de tre, siger Martin Bjerregaard.

Pigerne er i øvrigt slet ikke fra Roskilde og hvordan de lige har kendskab til hinanden er stadig noget politiet arbejder på at få klarhed over.

-Pigerne, som er 16-17 år, er fra Frederiksberg, Jyderup og Græsted. Faktum er, at de åbenbart er utrolig kendt allerede. Vi har bare ingen sager på dem ud over denne, siger Martin Bjerregaard.

DAGBLADET har fået henvendelser fra folk der færdes i Roskildes natteliv som fortælle, at lige præcis de tre piger ved andre lejligheder har været omdrejningspunkt for ballade i byens natteliv.

- Det er ikke noget vi kender til. Grunden til at vi har været så længe om at offentliggøre billede er, at vi har været rundt i natte-miljøet og forhøre os. Vi ville gerne have undgået at offentliggøre billedet, men vi var kommet til at det var eneste udvej. Og det virkede.