Vinterbaderne opgiver ikke drøm om egen sauna

- Det er ikke noget, vi har hørt noget om. Vi har snakket med sejlklubben om at arbejde sammen om sauna og vinterbadefalicilteter, men vi har ikke kunnet blive enige. Mest fordi vi tror, det er for dyrt, det projekt som vi dengang talte om. Men et kæmpe tillykke til sejlklubben. Det er super, hvis de kommer i mål med det her, og jeg kan sagtens se alle fordelene for de mennesker, som allerede er medlem af sejlklubben. Hvis de for et beskedent beløb kan få vinterbadning og sauna oveni deres kontingent, så er det bare med at hoppe i vandet, siger Steen Pedersen fra Istapperne.