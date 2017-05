Se billedserie Da Hans-Christian og Hanne Eisen havde sølvbryllup i 1992, fik de dette paradisæbletræ af de øvrige beboere på vejen. De plantede det foran deres hus, så alle kunne se det vokse. På fredag kan ægteparret fejre guldbryllup. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Vindinges røde guldbrudepar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vindinges røde guldbrudepar

Roskilde - 10. maj 2017 kl. 17:21 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vindinge? Jeg skal i hvert fald ikke bo i Vindinge!

Sådan lød Hanne Eisens reaktion, da hendes mand Hans-Christian en dag i 1971 fortalte, at han havde fået ansættelse på Roskilde Kommunale Gymnasium (senere kendt som amtsgymnasiet og i dag Roskilde Gymnasium, red.) og på vej hjem til Vanløse var kørt gennem Vindinge, hvor der var ved at blive opført nye huse.

- Jeg har fået job i Roskilde, og jeg ved også, hvor vi skal bo! havde han glædestrålende annonceret, men Hanne var som nævnt af en anden holdning.

I dag kan de kun grine af historien, for ægteparret, som Store bededag kan fejre guldbryllup, er om nogen blevet synonym med Vindinge.

Hanne Eisen sad i byrådet for Socialdemokratiet i 20 år, mens Hans-Christian Eisen har udfyldt en lang række roller i partiets organisation. Derudover har de engageret sig i alt lige fra sang og lokalhistorie til Hedeland og madlavning og meget, meget mere.

Men hvis skæbnen havde maget det anderledes, kunne de nemt have slået sig ned et helt andet sted.

- Vi vidste intet om lokalplaner, så det var først meget senere, at vi opdagede, at der i lokalplanen var angivet, at der skulle gå en stor vej gennem vores baghave. Hvis vi havde vidst det, havde vi nok ikke købt huset, siger Hanne Eisen, som 46 år senere kan konstatere, at den planlagte vej stadig lader vente på sig.

Til efteråret fylder de begge 75 år, så med guldbrylluppet kan de sammenlagt fejre 200 år i år. Men hvor andre vælger at flytte til noget mindre, når de bliver ældre, har Hanne og Hans-Christian besluttet sig for at blive i huset i Vindinge.

- Vi har set hinanden dybt i øjnene og sagt, at vi bliver boende. Hvis vi en dag ikke længere kan passe vores hus og have, så har vi råd til at ansætte nogen til at gøre det for os, siger Hanne.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde - på papir eller som e-avis