Vildt: Beauty-forstørrelsesglas skyld i brand

- Kvinden havde et beauty-forstørrelsesglas, sådan et man kan stikke en hånd ind under for at se nærmere på fx negle, stående i vindueskarmen. Det var blevet varmet så godt op af solen, at det havde antændt noget pap, som lå i soveværelse. Det har jeg aldrig kunne melde som brandårsag før, siger Bo L. Andersen.