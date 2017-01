Se billedserie Camilla Demant med en model og tegning af den hal til Havhingsten, der sammen med en ny indgang er de centrale greb i hendes forslag til Vikingeskibsmuseet. Foto: Kristian Jørgensen

Vilde idéer til en ny vikingeskibshal

Roskilde - 31. januar 2017 kl. 14:23 Af Kristian Jørgensen

Der var gode, vilde, nytænkende og gratis ideer på stribe til Vikingeskibsmuseet, da et hold kandidatstuderende fra Kunstakademiets Arkitektskole mandag afholdt deres eksamen i museets biograf.

De kommende arkitekter har i løbet af efteråret opmålt hele Vikingeskibshallen for at give deres bud en tilføjelse til hallen, som både tager hensyn kulturarv, bæredygtighed og byggeteknik.

Opgaven er meget aktuel, da museet står midt i at skulle finde ud af, om man kan fremtidssikre den fredede hal fra 1969 gennem en om- og tilbygning, eller om man bliver nødt til at søge om affredning for at rejse et helt nyt museum.

Arkitektstuderende Camilla Demant hører til blandt dem, der vil bevare så meget som muligt af den nuværende bygning og dens sjæl.

- Det vil være rigtig ærgerligt, hvis det bliver revet ned. Først og fremmest er det et arkitektonisk, brutalistisk mesterværk, og det er en dejlig følelse at gå rundt herinde, siger hun.

Camilla Demant synes derimod, at hele museumsområdet ikke hænger sammen, fordi øen og vikingeskibshallen ligger for adskilt, så man kan besøge øen uden overhovedet at opdage hallen.

Hendes forslag går derfor på at binde dem bedre sammen, og det kunne man gøre ved at skabe én indgang i midten, hvorfra man går videre ud i museets to dele.