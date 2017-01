Vikingeskibshallen kan bære en ombygning

Tilbage i november afviste Det Særlige Bygningssyn museets ønske om en affredning, som kunne bane vejen for et helt nybygget vikingeskibsmuseum. Dog åbnede bygningssynet op for at ændre og udbygge Erik Christian Sørensens hal fra 1969, og det er den vej, museet nu kan fortsætte ad i stedet for mere drastiske løsninger.