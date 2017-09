Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Vikingeskibshallen: Fredningssag udsætter kystsikring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vikingeskibshallen: Fredningssag udsætter kystsikring

Roskilde - 05. september 2017 kl. 12:45 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer ingen permanent kystsikring af Vikingeskibshallen i Roskilde på nuværende tidspunkt. Det skyldes, at sagen om affredningen af bygningen ikke har fundet sin afgørelse, skriver DAGBLADET Roskilde.

I mellemtiden må museet klare sig efter bedste evne. Det betyder, at den store glasfacade ud mod fjorden fortsat kun sikres indefra. Vikingeskibsmuseet er ellers klar med sin permanente løsning på at sikre museet mod stormflod, men løsningen bliver kun sat i værk for Museumsøen.

- Det giver ikke mening at påbegynde en permanent løsning for en bygning, vi ikke kender fremtiden på. Derfor sikrer vi nu Museumsøen, og vi har en plan for en midlertidig sikring af Vikingeskibshallen, siger økonomichef på museet, Claus Christiansen.

Vikingeskibshallen bliver sikret med watertubes på de tre landsider, mens glasfacaden sikres indefra som ved foregående stormfloder. En flydespærring, som skal sikre glasfacaden mod vraggods, er droppet, fordi den ikke vurderes til at være sikker nok.

- Kommer der vraggods, fx løsrevne både, som der kom under de seneste stormfloder, så må vi have folk i vandet for at redde bådene i land, uden at de smadrer ind i glasfacaden, siger Claus Christiansen, som forventer en afgørelse på fredningssagen omkring nytår.

relaterede artikler

Se video og billeder: Vikingeskibsmuseet red stormen af 27. december 2016 kl. 09:22

Truet bygning: Vikingeskibsmuseet vil af med sin fredning 11. oktober 2016 kl. 12:09