Se billedserie Her til morgen er der lettelse i langt det meste af Jyllinge Nordmark. Vandet blev slået. Til gengæld var rigtig mange af dem, DAGBLADET talte med her til morgen, et sted mellem pissesure og tossede på staten, hvor ikke mindst minister Esben Lunde Larsen (V) får tørre verbale tæsk. Billedet her er fra Mågevej ved ni-tiden. Foto: Lars Kimer

Videro: Beboere efter Urd: Hr. minister, nu er det nok

Roskilde - 27. december 2016 kl. 12:51 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboere, frivillige og beredskabet har kæmpet som gale for at slå vandmasserne, som truede med at oversvømme cirka 100 huse i den lavtliggende del af Jyllinge Nordmark.

Her til morgen var der bekymrede miner på Lærkevej, hvor DAGBLADET var ude ved 8.30-tiden.

En af beboerne på vejen, Lau Hindsgaul, havde bygget noget, der lignede et omvendt badebassin rundt om hele sin grund. Og det var nok fornuftigt, for der var vand op på soklerne på de seks yderste huse.

- Jeg har vel 15 centimeter at give af, så vi klarer den. Men vi har virkelig lært at bede til Vor Herre, for ministeren skal man ikke bede om noget som helst. Det er så ekstremt skuffende, at der sidder nogle folk langt væk fra det her på deres flade røv og beslutter, at vi kan drukne en gang om året. Vi er ligeglade med, hvad det koster, vi skal bare have det dige nu, og det skal ministeren sørge for, lyder det fra Lau Hindsgaul til DAGBLADET Roskilde.

Martin Kramath fra Indelukket har brugt hele natten på at kæmpe med vandet.

- Det er uvidenheden, det er håbløsheden. Det er det, at der intet sker. At der sidder folk, der på grund af teknikaliteter kan holde os som gidsler. Det er en politisk gang fnidder-fnadder. Ministeren burde have rejst sig fra sin flæskesteg og være taget herud, så kan han jo se, om staten har et ansvar eller ej, lyder det fra Martin Kramath.

Mogens Hallager, som er blevet områdets uofficielle talsmand, mener også, at nok er nok.

- Folk er skidebange. Selvfølgelig skal man kunne klage, men en gang må være nok. Esben Lunde Larsen skal se at få fjernet de love, som gør, at et digeprojekt med så kæmpe opbakning kan trækkes i langdrag, siger han.

