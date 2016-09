Video og billeder: Sjælland til fest med hest

Når først man har fået stillet de mekaniske heste uden for porten, så åbner der sig en helt fantastisk verden af firbenede hestekræfter. Der er simpelthen alt fra de bitte små »sofaheste« til belgierer og bryggerheste, hvor man skal være mere end to meter høj, for at kunne kikke hen over ryggen på dem.