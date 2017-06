Se billedserie Denne broadfork er noget nær det nærmeste, man kommer en plov hos Søtoftes Jordbrug. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Video og billeder: Sådan driver man et landbrug uden en traktor

Roskilde - 03. juni 2017 kl. 09:17 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan man drive et landbrug uden en traktor, uden at bruge sprøjtemidler og uden at pløje jorden? De tre unge bag Søtoftes Jordbrug har i hvert fald tænkt sig at gøre forsøget. De vil også dyrke over 30 forskellige slags grøntsager på under en kvart hektar jord, holde køer og høns under naturlige forhold, sælge deres produkter hver lørdag på Stændertorvet i Roskilde og prøve at få en forretning ud af det.

- Netop fordi vi ikke har en maskinpark, men kun har investeret i de allermest nødvendige ting, får vi et hurtigere afkast. For eksempel omsætter vores drivhus i det første år for mere, end det er værd, siger Michel Poulsen.

Michel (udtales Mikkel) Poulsen er lige fyldt 25 år og er idémanden bag Søtoftes Jordbrug. Han er opvokset på gården, der har udsigt til Gyrstinge Sø ved Ringsted, men valgte som så mange unge at flytte til København for at læse. I 2013 vendte han dog hjem for at hjælpe sin far med at bygge et hus og opdagede, at han slet ikke savnede storbylivet. I stedet blev han optaget af tanken om at tage mere ansvar for naturen og samtidig prøve at leve af det.

- Det var et bevidst valg, at jeg ikke tog på landbrugsskole. I stedet rejste jeg til England, Norge, Sverige og Chile for at lære. Det har været selvstudie hele vejen igennem, og det har givet mig et netværk over hele verden, siger Michel Poulsen, som efter at have tilbragt vinteren på en gård i Chile kom tilbage til barndomshjemmet i februar i år og startede Søtoftes Jordbrug.

Efter en måned fik Michel Poulsen selskab af kæresteparret Katrine Bach Hansen og Anders Højlund Andersen, begge 28 år, som han havde mødt, da de alle tre arbejdede på en gård i Sverige.

- Vi laver nok det, som man på engelsk kalder for »market garden«. Vi har direkte afsætning på torvet, og vi er store nok til, at det kan løbe rundt, men ikke så store at vi skal have hjælp til at sælge vores varer. Jeg har været på praktikophold i USA, og amerikanerne er vant til at købe deres fødevarer på markedet direkte fra landmanden, fordi de ved, at de på den måde er med til at hjælpe ham. Så jeg håber virkelig, at folk har lyst til at handle med os og samtidig vide, at de er med til at præge landbrugets udvikling, siger Anders Højlund Andersen.

For det er drømmen med Søtoftes Jordbrug. At vise at der er en anden vej for landbruget end stordrift, masseproduktion og giftstoffer i naturen fra sprøjtemidler. De vil drive et landbrug, hvor dem, som sælger varerne på torvet, er de samme mennesker, der har dyrket dem, og hvor man kan invitere folk på besøg uden at berøve dem alt for mange illusioner om livet på landet.

- Landbruget skal være æstetisk igen. Det skal både lugte godt og se godt ud, siger Michel Poulsen.

