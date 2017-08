Se billedserie Lennart Wahl har lagt Bellancaen om på siden i et skarpt venstredrej. Under ham ses hans hjemby Gadstrup. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Video og billeder: Akrobat mellem skyerne

Roskilde - 05. august 2017

I 35 år har Lennart Wahl fra Gadstrup haft flyvercertifikat, men han synes, det er lidt kedeligt at flyve ligeud. Så han laver loop, flyver på hovedet og laver spin, når han er i luften. Det gør han i OY-LUN, en Bellanca, han samtidig bruger som flyveskole, hvor mange af eleverne er luftkaptajner og andre professionelle piloter.

- De keder sig en gang imellem i de store maskiner, og så kommer de her for at komme tilbage til rødderne, siger Lennart Wahl.

Og det ér virkelig til at mærke, at man flyver, når man er oppe i Bellancaen. Manøvredygtigheden er uovertruffen, og i modsætning til større maskiner reagerer den prompte på selv de mindste korrektioner, piloten beder om. Dertil kommer, at udsynet er fantastisk, uanset om man flyver med hovedet opad eller nedad, for selv om maskinen er højvinget, er »loftet« i cockpittet stadig af glas.

For de professionelle piloter er kunstflyvningen også emergency-træning. Den slags er obligatorisk. Det, der ligner skæg og ballade, når en kunstflyver laver spin, må man nødvendigvis være fortrolig med, hvis man utilsigtet skulle stå i en tilsvarende situation under en passagerflyvning.

- Og der er bare ting, man ikke kan lave i en simulator. Computeren kan ikke forstå, man kan lave drej med en krængning på 60 procent, og når man er på jorden, kan man heller ikke trække g på jorden, siger Lennart Wahl.

De spektakulære manøvrer ser imponerende ud fra jorden og kan virke direkte skræmmende fra passagersædet i maskinen.

- Folk spørger tit: »Er det ikke farligt?« men jeg har aldrig været ude for uheld. Et spin er ikke anderledes end at bremse for rødt lys - det bliver først farligt, hvis man ikke ved, hvordan man gør. Og den bedste garanti for, jeg kan give, hvis nogen er nervøs, er, at jeg jo selv er med på turen, siger Lennart Wahl.

