Video og billeder: 1000 kvinder fik luftet løbeskoene

Det var på niveau med sidste år, men blot det halve af hvor løbet formåede at tiltrække så sent som i 2014.

Nedgangen har betydet, at der ikke længere holdes Smuk Kvindeløb i Jylland, men i Roskilde og Hillerød holder man ved, og det har man ikke tænkt sig at ændre på.

- Vi er glade og godt tilfredse med at være oppe på de 1000 deltagere igen. Vi er glade for, at vi kan få så mange kvinder ud at løbe, siger Ane Veierskov fra arrangørklubben OK Roskilde.