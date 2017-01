Svogerslev Brass Band viste, at de er et orkester i særklasse, da de holdt nytårskoncert på Lynghøjskolen i weekenden. Foto: Britt Nielsen

Video: Vi har fået ros af James Bond

- Det orkester her lyder fantastisk. Der er sket meget, siden jeg var her sidst. Det var i 1973, pjatter årets gæstesolist Jesper Lundgaard fra scenen.

- Så sagde jeg til bandet, vi har fået ros af James Bond, fortæller sangeren med et smil og konkluderer, at hvis »She« er god nok til et royalt bryllup, så er sangen også god nok til nytårskoncerten.

I det hele taget er Jesper Lundgaard en festlig herre. Han guider publikum til at wuppe med hænderne, inden han synger »Love is in the air«. Alle hænder kommer langsomt i vejret flere gange under sangen, og publikum er helt med i koncerten.