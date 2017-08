Video: Thomas bad venner om 3000 til fodbold-projekt i Uganda - de sendte 30.000

Se billedserie Thomas Elmar er i øjeblikket i Uganda for at undervise og hjælpe til på et lille lokalt fodboldakademi. Så fik han den ide at lave en lille indsamling gennem venner og bekendte. 3000 kroner skulle han bruge til at etablere en fodboldbane. To døgn senere stod han med 30.000 kroner.

Roskilde - 12. august 2017 kl. 13:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er 30 drenge på El Cambio Academy, et fodboldakademi for drenge i provinsbyen Kasese i Uganda. Bygningerne ligner ikke noget, en dansker vil bo i, og madrasserne skulle have været smidt ud for flere årtier siden. Men der er her, drengene bor, går i skole i otte år - og spiller fodbold.

Det er også her, Thomas Elmar, tidligere forretningsfører i Jyllinge FC, er landet, i første omgang i 14 dage. Hjemme i Danmark lever han af sit firma soccerbasics.dk, hvor han rejser land og rige rundt og underviser trænere i koordina-tionsøvelser og core-træning, kort sagt basisfodboldtræning for børn.

- Jeg er hernede for at undervise de 30 børn i det, jeg er bedst til, og da jeg alligevel var, her tænkte, at vi kunne se, om ikke mit netværk i Danmark var frisk på at støtte med 3000 kroner. Så kunne vi købe materialer til at bygge en lille fodboldbane med bander ved akademiet. Deres fodboldbane ligger tre-fire kilometer væk, og de kører til banerne i deres gamle minibus - i går var vi 19 i den. Skolen slutter først klokken 19, og det er mørkt 19.30, så hvis de hygge sig med fodbold, mens det er lyst, så skal de have den bane. Kunne der blive til et par nye skoleborde og -stole ville det også være godt, forklarer han.

Via Facebook bad Thomas Elmar sine forbindelser om at støtte med seks kroner på mobile pay. Hvis 500 bidrog, ville det lige række, tænkte han.

- Så gik det helt amok! Folk sendt 50, 150, 250, 500 kroner. Vi tjekkede kontoen fredag morgen. Vi har fået 30.000 kroner. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige! Jeg er blæst helt omkuld. Det er så enormt givende. Den sum penge betyder virkelig meget hernede, siger Thomas Elmar.

De mange rare kroner betød, at han og lederne på akademiet måtte stikke hovederne sammen, for pengene skal gå til noget godt.

- Den store drøm har hele tiden været at få egne faciliteter. Det er rykket et stort skridt nærmere nu. Vi ved nu, at vi har råd til at flytte akademiet til nogle meget bedre faciliteter. Det bliver ikke til egne faciliteter, men bedre faciliteter. Alle madrasserne, som drengene sover på, bliver skiftet ud, borde og stole til klasseværelserne bliver der formentlig også råd til, og så bygger vi naturligvis den ottekantede fodboldbane, som hele tiden var meningen, siger Thomas Elmar.

Flytningen af akademiet har været en mangeårig drøm.

- Det er nu rykket så tæt på, så vi tror på det i 2018, siger Thomas Elmar.

Man kan følge El Cambio Academy på deres facebookside, og man kan også være med til at realisere drømmen ved at give et bidrag via 60 60 24 91, som tilhører Thomas Thor, som er projektet danske ankermand.