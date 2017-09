Video: Stærke vikinger kom møgbeskidte hjem

Op imod 3000 deltagere kastede sig lørdag ud i alverdens prøvelser i Roskilde. Det gjorde de i forbindelse med Strong Viking, som for anden gang blev afviklet på og omkring Dyrskuepladsen. I alt var bygget 46 forhindringer, som til sammen gav rig mulighed for at bruge al den energi, man overhovedet kunne mobilisere - og som også udgjorde en garanti for at ingen vendte ren tilbage til startstedet.