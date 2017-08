Se billedserie Borgmester Joy Mogensen kunne, sammen med børn fra Solstrålen, klippe snoren til byggeri på Skousbo, som de næste mange år vil være et kæmpe udviklingsområde i Viby. Foto: Lars Kimer

Video: Spadestik på Skousbo blev en solstrålehistorie

Roskilde - 11. august 2017

- Jeg har været i Sommerland Sjælland!

Udbruddet kommer fra en af drengene fra Børnehuset Solstrålen. Børnehuset var taget til første spadestik på det, der med tiden skal gøre Viby dobbelt så stor, byudviklingsområdet Skousbo.

Borgmesteren havde dristet sig til at spørge børnene, om de vidste, hvordan en god historie begyndte, og det var så her, at purken følte behovet for at fortælle om sommerlandets fortræffeligheder. En anden af børnene vil bare gerne vide, hvornår de måtte spille på instrumenterne.

Snoren fik borgmesteren dog skåret snoren over med en lånt lommekniv - saksen havde nogen glemt - efter at hun havde løbet 100-meterløb ned ad grusstien, som er anlagt ud i området, for at minimere sin forsinkelse.

Hun kom dog ikke sidst til snoreklippet. De dejlige unger fra Solstrålen nød vejret og kom tullende lidt senere end borgmesteren.

I området er der allerede etableret en sti, en legeplads og en sø, og det er der en god forklaring på.

- Det, vi har lært, er, at når man skal møde sine nye naboer, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at der er nogle naturlige samlingssteder, og dem har vi allerede skabt, siger hun.

Spadestikket markerer, at nu går byggeprocessen for alvor i gang på området, og de første beboere forventes at flytte ind i slutningen af 2018 eller første halvår 2019.

Faktisk er der allerede gang i byggeriet. Det første område er lokalplanlagt, og her er

Boligselskabet Sjælland i gang med at opføre en stribe lejeboliger. Flere rækkehuse vil følge efter tættest på stationen, og så er det ellers planen, at området skal udvikles derfra.