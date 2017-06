Video: Skoleklasser tog forskud på grundlovsdag

Lisbeth Moesgaard er lærer på Lindebjergskolen og klasselærer for 6.b, som var med til at fejre Ung Grundlovsdag.

- Jeg ville blandt andet gerne vide, hvordan Liberal Alliance i deres ideelle verden vil sænke skatterne og privatisere? Og så vil jeg gerne høre Enhedslisten, om de synes, vores land har resurser nok til at tage imod alle flygtninge. Hvis ja, hvordan og hvis nej - hvorfor ikke og hvad kan vi gøre for at skaffe de resurser?

Inge Marie Nielsen, der er sekretariatschef i Børnesagens Fællesråd og med i Ung Grundlovsdags initiativgruppe siger, at det handler om at få de unge til at beskæftige sig med demokratiet. Hendes erfaring med de to tidligere arrangementer er, at eleverne får en masse med hjem, fordi de selv har været med til at stille spørgsmålene, der debatteres.