Video: Prinsesse Marie på besøg: Så på skader efter Urd

- Naturen slår hårdt. Det er meget vigtigt, at vi finder måder at forebygge på frem for bare at afværge. Det ser vi her i Jyllinge. Og så må jeg sige, at det er imponerende med så mange fantastiske mennesker, som bare dukker op og hjælper. Det er det Danmark jeg er stolt af, lød det blandt andet fra Prinsesse Marie, da hun stod på hjørnet af Fasanvænget og Tværdalen med en dieselgenerator til en af de store pumper bankende løs lige ved siden af.