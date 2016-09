Video: Nu snurrer den 12-vingede vindmølle

Se billedserie Det var et tilløbsstykke, da DTU Vind og Vestas torsdag eftermiddag indviede den nye 12-vingede vindmølle på testlokaliteten på Risø. Foto: Mik Foto: Mik

Roskilde - 16. september 2016 kl. 14:23 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Risø: »Hvis noget er svært, så er det sikkert ikke værd at forsøge«.

Citatet stammer fra den amerikanske kultfigur Homer Simpson fra tv-serien »The Simpsons«, og torsdag hev institutdirektør på DTU Vind på Risø citatet op på en slide, da han talte ved indvielsen af den nye multirotor-vindmølle, som Vestas har sat den første af op på netop Risø.

Møllen har fået navnet Babylon, fordi den udfordrer det konventionelle, og som Babylon virker som en umulighed med sine fire hoveder og 12 vinger.

- Hvis vi tænkte lige som Homer, så skulle Vestas aldrig have forsøgt med den her mølle. Men det viser, at der er mod til at turde det svære frem for at tænke det konventionelle, sagde Peter Hauge-Madsen blandt andet.

Om årsagen til at få testet konceptet med den nye mølle med fire rotorer, siger Vestas teknologichef Anders Vedel:

- Det er ikke givet, at Danmark skal fortsætte med at være førende inden for vindteknologi. Vi skal lede efter nye løsninger. Det prøver vi på Vestas med det her koncept. Vi kan ikke fortsætte med at bygge højere tårne og med større vinger. På et tidspunkt er det ikke længere en god forretning.

Vestas har ifølge direktøren længe haft tanker om det alternative design, som nu bliver testet.

- Vi skal simpelthen høste data for at finde ud af, om de teorier vi har om konceptet holder vand. Først derefter kan vi se, om produktet kan blive kommercielt, sagde Anders Vedel.

Vicedirektør i brancheforeningen Vindmølleindustrien Jakob Lau Holst havde store roser til nytænkningen.

- Det er godt tænkt, hvis man vil fortsætte med at være markedsleder. Det er godt, vi får udfordret tanken om, at en vindmølle er en pind med tre vinger. At den skal stå på Risø, er helt naturligt. Det er en cadeau til DTU Vind, som er verdensførende inden for vindmølleforskning, sagde han.