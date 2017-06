Se billedserie Luftguitaren kom i brug, da rockbandet AB/CD sparkede gang i Roskilde Kommunes sommerunderholdning for børn. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video: Når det er OK at have sine forældre og pædagoger med til rockkoncert

Roskilde - 29. juni 2017 kl. 16:41 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun på Dyrskuepladsen, at der kan høres rock i Roskilde. I amfiteatret i Folkeparken spillede bandet AB/CD torsdag formiddag, men publikum må siges at være en noget anden størrelse end det, der befinder sig ude på festivalen i denne uge, og i dette tilfælde var der ingen, der løftede et øjenbryn over, at forældre og pædagoger holdt dem i hånden.

Koncerten indledte nemlig Roskilde Kommunes sommerunderholdning for børn, som Roskilde Bibliotekerne arrangerer, og leder af Børn og Unge, Henriette Dybdal, måtte konstatere, at den dårlige vejrudsigt nok havde kostet på deltagerfronten.

I hvert fald var det nyrenoverede amfiteater langt fra fyldt, men det generede ikke de erfarne musikere i AB/CD, som hurtigt fik børnene til at løbe ned foran scenen og danse med.

Hvis man tror, at rock og heavy metal er for hård kost for de små, så viste formiddagens koncert, at alle aldre tilsyneladende forstår kunsten at spille luftguitar og hoppe med på rockklassikere som »Johnny B. Goode«, »Purple Haze« og »Satisfaction« - ofte i fordanskede udgaver.