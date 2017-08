Video: Minister tog solidt første spadestik til kystsikring

Se billedserie Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fik efter eget udsag en drengedrøm forløst da han fik lov at grave med gravko som et symbol på det første spadestik til kystsikringen ved Strandgade. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

22. august 2017

Spaden var sendt i skammekrogen, da Erhvervs- og Vækstminister Brian Mikkelsen tirsdag eftermiddag tog det første spadestik til den kystsikring, som skal holde beboere i Strandgade og diverse aktiviteter på havnen i Roskilde tørskoede.

Erhvervsministeren smilede over hele femøren, da han fik lov til at kravle op i en gravmaskine og skovle projektet i gang.

- Er det nu, vi skal køre gravko kom det med længsel fra ministeren, da først talerne var overstået.

Projektet i inderfjorden er det første der er kommet i jorden i Roskilde, efter stormen Bodil gjorde det lysende klart den 6.-7. december 2013, at der skulle en massiv indsats til, hvis ikke Roskilde kommune skulle miste private boliger til havets rasen.

- Roskilde har vist vejen. Vi har hentet meget viden fra Roskilde, for at udvikle de initiativer som vi i sidste uge fremlagde fra regeringen, for at vi kan få en effektiv kystsikring på plads i hele landet. Det er tiltag, som også kommer til at gavne fx i Jyllinge Nordmark. Vi får én myndighed som tovholder, det er kommunen. Vi garanterer borgerne maksimalt seks måneders sagsbehandling, hvis der klages -det er stadig i Nævnenes Hus i Viborg. Men ser vi på projektet her på Roskilde Havn, så viser det, hvad man kan med vilje og gå-på-mod. Beboerne ville lykkes og de lykkedes, sammen med kommunen og staten, sagde ministeren efterfølgende til Sjællandske Medier/DAGBLADET Roskilde.

Også borgmester Joy Mogensen var i strålende humør.

- Det er så fedt. Der er lige som juleaften. Folk har kæmpet i med og modgang for det her. Ingen havde klaret det alene. Nu står vi her med et fælles projekt, skabt på fælles vilje, og det bliver så dejligt at se det færdigt og folk i Strandgade sikret. Og så kan vi andre, der bor andre steder i kommunen, jo glæde os over, at det bliver kombineret med en ny havnepromenade til gavn for os alle, sagde borgmesteren.

Borgmesteren kunne ikke undlade at drage Jyllinge Nordmark ind i projektet. Her er der nemlig endnu ikke en løsning for de 319 ejendommen, som fik vand under Bodil.

video- Vi bliver ved med at kæmpe for jer. I skal også i mål. Hvis det er nogen trøst, så betyder sikringen her i Roskilde Havn, at beredskabet skal bruge færre kræfter her, og dermed kan bruge dem andre steder, skulle der komme en storm mere, inden vi har en sikring af Jyllinge Nordmark, sagde hun blandt andet.